A Trieste il giudice di pace rischia la paralisi per mancanza di personale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ufficio del giudice di pace di Trieste rischia la paralisi. L’allarme è dell’Unione Triveneta del consiglio dell’ordine degli avvocati che sabato a Trieste avrà l’assembla. Alessandro Cuccagna, vicepresidente dell’associazione ricorda che la competenza del giudice di pace è stata innalzata «ma ad oggi a Trieste il personale è scoperto al 50%. Ci sono carenze di personale giudicante, amministrativo e di risorse strumentali considerato che il processo telematico, in questo ufficio, è ancora molto in fieri, nonostante le previsioni ottimistiche del ministero». Gli avvocati ricordano inoltre il sovraffollamento del Coroneo con il 40% dei detenuti in attesa di giudizio. Ci sono poi gli interpreti che attendono ancora i pagamenti. «Si tratta di una situazione inaccettabile che intacca alla radice la funzione sociale dell’avvocato quale difensore dei diritti dei più deboli» sottolinea il presidente dell’Unione triveneta degli avvocati, Andrea Pasqualin.