Trieste, Granieri non aveva pistole almeno ufficialmente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un mazzo di fiori bianchi con una rosa gialla. Qualcuno ha lasciato un ricordo a Nicola Granieri davanti alla sua abitazione dov’è stato ucciso tra mercoledì e giovedì scorso. Al momento Procura e Questura continuano a mantenere il massimo riserbo senza neanche confermare l’apertura di un fascicolo su un caso che ormai è acclarato essere un omicidio visto che Granieri è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa e fin da subito è stata smentita l’ipotesi di un suicidio.

Secondo quanto trapela nell’abitazione non c’erano pistole, almeno regolarmente registrate e il trafficante in oro e preziosi non aveva il porto d’armi. La ricostruzione dunque potrebbe arrivare dalle telecamere, sia quelle dentro l’abitazione, anche se una di queste è stata sicuramente privata della schedina, sia quelle dei vicini o degli autobus che passano in zona. L’unica certezza al momento è che Granieri conosceva l’assassino e lo ha fatto entrare.

Le indagini sono della Squadra Mobile della Questura di Trieste coordinate dal Pm Andrea La Ganga.

Granieri nel periodo delle proteste del mondo No Vax è stato diverse volte in testa ai cortei che si sono tenuti a Trieste.