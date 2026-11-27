I migranti sono in piazza libertà perché «nessuna delle tre strutture» presenti in zona «distribuisce pasti e non si tratta di strutture pubbliche ma sono gestite dalle realtà del volontariato». Ics con il presidente Gianfranco Schiavone non ci sta e replica alle parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ieri a Trieste aveva attaccato sulla situazione dei migranti e sul tema della piazza.

Ics sottolinea che dalla visita non sono arrivate risposte concrete, che i trasferimenti erano stati bloccati non si sa perché e che serve renderli strutturali. Infine viene evidenziato che «Se l’intervento di questura e governo si limita a restringere le attività di assistenza in piazza Libertà e ad annunciare un rafforzamento della sorveglianza in Porto Vecchio, senza offrire un’alternativa concreta a chi è costretto a dormire all’addiaccio, allora significa ammettere implicitamente di non voler dare risposte».