Un lavoro complesso e che guarda verso l’est Europa. Il Questore di Trieste, Lilia Fredella, a margine della presentazione del calendario della Polizia conferma che le indagini dopo il furto in una villa in Costiera stanno proseguendo lavorando sulle tracce lasciate dai ladri, tre quelli presenti sicuramente nella casa, e da celle telefoniche e immagini degli impianti di video sorveglianza.

A tenere banco a Trieste è anche la sanzione comminata a Lorena Fornasir che con l’associazione Linea d’ombra opera in piazza Libertà dove però vigono alcuni divieti vista la situazione critica che, secondo le forze dell’ordine, ancora permane.