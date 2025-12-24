  • Aiello del Friuli
mercoledì 24 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Incendio sul tetto, salvata un'intera famiglia
Trieste, in Porto vecchio oltre un centinaio di migranti
Cade dalla seggiovia, gravissimo un 30enne
La bora è la co-invitata del Natale triestino
Un panettone per la comunità del carcere di Udine
A Orzano scatta la protesta, nasce un nuovo comitato contro il...
Impianto Biometano in costruzione a Orzano, è il "gemello" di Pagnacco
Tragedia di via Grazzano, la Procura dispone l'autopsia sulla vittima
Spintona un agente: denunciato mendicante a Udine
Rapinato, preso a bastonate e ferito col coltello: tre arresti
Cronaca
Grilli: bisogna insistere con Roma. Roberti: prima di noi mai considerati

Trieste, in Porto vecchio oltre un centinaio di migranti

Domani, 25 dicembre, il corteo di oltre 30 associazioni
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un barattolo di Ananas e le suole degli scarponi dell'esercito americano in uno scatolone del 1951. I magazzini del porto vecchio di Trieste, dopo decenni di abbandono continuano ad essere casa per migranti, alcuni in attesa di entrare nei circuiti di accoglienza, altri che preferiscono vivere alla macchia.

All'interno si vedono le case che i migranti hanno costruito per cercare di scaldarsi dal freddo in questi giorni e se i magazzini più vicini al centro e a Piazza Unità sono stati sigillati c'è sempre l'imbarazzo della scelta. A differenza del passato in cui erano afgani e pakistani i principali ospiti oggi la maggior parte arriva dal Nepal.

Il consigliere regionale della lista Fedriga, Carlo Grilli, sottolinea che si deve intervenire «portando l'attenzione a Roma sul tema attraverso i parlamentari del territorio, attivare trasferimenti continui e poi un luogo temporaneo per una prima accoglienza».

L'assessore regionale con delega all'immigrazione, Pierpaolo Roberti, sottolinea che prima della giunta Fedriga il Friuli Venezia Giulia non era molto considerato dal ministero dell'Interno che ha invece attivato trasferimenti regolari. Roberti poi sottolinea che bisogna impedire l'accesso a persone che «non siamo in grado di accogliere dignitosamente».

Domani in città si terrà un corteo indetto dal coordinamento regionale rete di persone ed enti del terzo settore, un trentina in tutto, con partenza alle 18.15 da Largo Santos e arrivo in piazza Libertà, l'appello è di portare torce e candele e da mangiare per condividere un momento insieme.

