Trieste, in Porto vecchio oltre un centinaio di migranti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un barattolo di Ananas e le suole degli scarponi dell’esercito americano in uno scatolone del 1951. I magazzini del porto vecchio di Trieste, dopo decenni di abbandono continuano ad essere casa per migranti, alcuni in attesa di entrare nei circuiti di accoglienza, altri che preferiscono vivere alla macchia.

All’interno si vedono le case che i migranti hanno costruito per cercare di scaldarsi dal freddo in questi giorni e se i magazzini più vicini al centro e a Piazza Unità sono stati sigillati c’è sempre l’imbarazzo della scelta. A differenza del passato in cui erano afgani e pakistani i principali ospiti oggi la maggior parte arriva dal Nepal.

Il consigliere regionale della lista Fedriga, Carlo Grilli, sottolinea che si deve intervenire «portando l’attenzione a Roma sul tema attraverso i parlamentari del territorio, attivare trasferimenti continui e poi un luogo temporaneo per una prima accoglienza».

L’assessore regionale con delega all’immigrazione, Pierpaolo Roberti, sottolinea che prima della giunta Fedriga il Friuli Venezia Giulia non era molto considerato dal ministero dell’Interno che ha invece attivato trasferimenti regolari. Roberti poi sottolinea che bisogna impedire l’accesso a persone che «non siamo in grado di accogliere dignitosamente».

Domani in città si terrà un corteo indetto dal coordinamento regionale rete di persone ed enti del terzo settore, un trentina in tutto, con partenza alle 18.15 da Largo Santos e arrivo in piazza Libertà, l’appello è di portare torce e candele e da mangiare per condividere un momento insieme.