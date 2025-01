Trieste, incendio di materiale edile in un cantiere vicino a una scuola

Una colonna di fumo nero, visibile anche da lontano, si è sollevata questo pomeriggio nel quartiere di Valmaura, a Trieste. Un incendio, dalle conseguenze comunque limitate, si è sviluppato nel cantiere sul tetto della scuola Caprin, in salita di Zugnano. Il personale e alcuni studenti presenti per il doposcuola sono stati evacuati e ospitati in un istituto vicino per circa 20 minuti. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme che hanno coinvolto solo il materiale edile che gli operai stavano utilizzando per alcuni interventi di isolamento sul tetto dell’edifico. L’intervento si è concluso in poco tempo e la struttura è stata messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia locale per regolare il traffico.