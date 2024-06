Trieste invasa dalle girandole di Boramata e dalle opere dell’artista tarvisiano Veluscek

Resteranno in piazza Unità fino a domenica le 130 girandole e le opere dell’artiere tarvisiano Veluscek. Trieste è stata invasa dal colore verde e del legno di Boramata, evento giunto alla nona edizione che in questa è impreziosito dalla panchina scolpita da un larice del 1858 e dedicata a Julius Kugy. Al via della manifestazione il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, l’artista tarvisiano e gli gli organizzatori Federico Prandi di Prandicom e Rino Lombardi, ideatore del Museo della Bora di Trieste. Nell’occasione ha preso il via anche la sesta edizione del tour non ti scordar di me del gruppo Illiria che proseguirà a Grado e che raccoglierà fondi per la tutela delle api. Fedriga ha poi preso parte alla mostra ospitata nella palestra John Reed a Trieste e dedicata al mondo del graffittismo italiano con opere anche della scuola d’Arte Bergognone scuola che svolge terapia artistica per giovani in difficoltà. GUARDA IL VIDEO