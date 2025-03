Trieste, la Finanza sequestra 24 tonnellate di pellet contraffatto

I finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno sequestrato oltre 24 tonnellate di pellet contraffatto. Durante i controlli di valico, i militari della Compagnia di Muggia hanno intercettato il carico, partito dall’Est europeo e destinata al mercato italiano.

Gli accertamenti hanno appurato un indebito utilizzo del marchio di certificazione ENplus, un marchio internazionale registrato, molto diffuso ed espressione di elevati standard qualitativi. Una volta riscontrato il tentativo di immettere in circolazione prodotti industriali che avrebbero potuto trarre in inganno in consumatore in merito all’origine e alla qualità degli stessi, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria triestina, con il sequestro dei 24.500 kg di pellet. Le confezioni indicavano il codice identificativo di un’azienda italiana illecitamente apposto e nessuna delle parti coinvolte nell’importazione è risultata essere autorizzata all’utilizzo del marchio ENplus.