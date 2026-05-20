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Fratelli d'Italia: gli antagonisti vogliono decidere chi può e chi non può

Trieste, la politica condanna la violenza ma è distinguo

Centrosinistra e sinistra contro i saluti romani: spregio alla Costituzione
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le indagini della Digos cercheranno di fare chiarezza su quanto accaduto in viale XX Settembre in occasione della commemorazione ad Almerigo Grilz. La conte dei feriti alla fine è di 4 manifestanti antifascisti e un giornalista che sono dovuti ricorrere alle cure mediche.

Dai presidenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a quello del Veneto, Alberto Stefani, all’aula del consiglio regionale, su proposta del Dem Francesco Russo, e tutti i partiti hanno espresso solidarietà al giornalista Gianpaolo Sarti aggredito da un fascista, sugli scontri poi ci sono alcuni distinguo.

Fratelli d’Italia Trieste in un post su Facebook ha attaccato gli antagonisti: «Hanno promosso tramite i loro canali social una chiamata alle armi, nei giorni precedenti la manifestazione di via Paduina, per riunirsi e impedirne fisicamente il suo svolgimento». Il movimento di Meloni sottolinea che la manifestazione si è sempre tenuta e mai c’erano stati incidenti.

L’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha ricordato la figura di Grilz «amico fraterno» e ringraziato le forze dell’ordine per aver garantito lo svolgimento della cerimonia «macchiata da chi professa democrazia e libertà ma al contrario semina odio attraverso violenza e minacce

Forza Italia resta più generica ed evidenzia «La necessità che ogni manifestazione pubblica possa svolgersi nel rispetto della sicurezza, della legalità e della serenità dei cittadini, evitando che Trieste venga trascinata in una spirale di contrapposizione permanente».

Caterina Conti, segreteria regionale del Partito Democratico, invita il presidente Massimiliano Fedriga a condannare la violenza neo fascista e Movimento 5 Stelle, Adesso Trieste, Open Fvg e Patto per l’autonomia, condannano i saluti romani fatti in spregio alla costituzione.

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