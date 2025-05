Trieste, lo Sport business forum ospita tre campionesse

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La campionessa di tuffi Tania Cagnotto, Caterina Banti medaglia d’oro di vela e Benedetta Pilato la nuotatrice che ha insegnato lo spirito olimpico a tante persone. Sono loro tre le protagoniste dell’anteprima dello Sport Business Forum organizzato da Nem in collaborazione con la Regione, il Trieste Campus e Banca Generali. Gli eventi si snoderanno tra la sede della Regione in piazza unità a Trieste e appunto il campus e vedono oltre alle interviste con le tre campionesse anche momenti di confronto e dibattito sugli sport acquatici o la possibilità di provare alcune discipline come il nuovo o il padel. «Sono eventi importanti» ha sottolineato l’assessore regionale Fabio Scoccimarro al fianco di Fabrizio Brancoli, vicedirettore di Nem, e Andrea Razzi, ad di Trieste Campus e atleta della pallanuoto Trieste.

Il cuore dell’evento sarà invece dal 5 all’8 giugno in Veneto tra Treviso e Cortina d’Ampezzo dove arriveranno tra gli altri personaggi come Zico, Alex Schwazer, Fiona May e Javier Zanetti. Tutte le info si possono scoprire sul sito sportbusinessforum.com.