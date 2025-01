Trieste, maxi rissa tra stranieri: 7 denunciati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sette persone denunciate a piede libero e tre ferite in maniera non grave. È questo il primo bilancio di una rissa scoppiata ieri sera intorno alle 18.30 in largo Barriera a Trieste dove alcuni cittadini pakistani e afgani si sono picchiati con anche dei bastoni. Le indagini sono a cura dei Carabinieri che stanno visionando le telecamere e raccogliendo ulteriori testimonianze per cercare di fare luce appieno sulla vicenda. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente perché largo barriera si trova tra le piazze Goldoni e Garibaldi, due luoghi presidiati e attenzionati. Delle sette persone denunciate e identificate una risulta domiciliata a Udine ma è un contesto ancora tutto da appurare, al momento 2 sono afgani e 5 pakistani. Il quadro, come detto, è da definire ed è prematuro parlare di questioni legate alla droga, non è raro che risse di questo tipo esplodano per questioni etniche o per dissidi a livello personale. Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro così come se si è trattato di un raid punitivo o di uno scontro scoppiato in quel momento.