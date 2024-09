Trieste, migranti si rifugiano in stazione per il maltempo

Circa una settantina di migranti hanno cercato rifugio sotto le tettoie della stazione dei Treni di Trieste nella zona di viale Miramare. Dalla chiusura del Silos diverse decine di migranti, in base al periodo, vivono all’addiaccio in piazza Libertà in attesa di entrare nel circuito di accoglienza o scegliendolo come punto di riposo per poi procedere verso altre città italiane o europee. Da ieri sera anche Trieste, come il resto della regione, è stata investita da violenti temporali e piogge abbondanti e quindi una settantina di migranti ha trovato rifugio sotto i porticati della stazione, stazione che dopo una certa ora chiude per questioni di sicurezza. A presidiare la zona è rimasta la Polfer e ai migranti sono stati forniti dei teli termici con cui coprirsi. Si tratta comunque di persone che o hanno già fatto la registrazione in Questura e dunque sono in attesa di essere accolti nei circuiti di accoglienza tradizionale, oppure sono in transito.