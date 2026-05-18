Trieste, muore una donna in un incendio in appartamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una donna è morta a causa di un incendio che ha coinvolto un appartamento a Trieste. Siamo in viale d’Annunzio 79, sono circa le 7 e 40 del mattino quando alcuni residenti hanno iniziato a vedere del fumo e hanno avvisato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con due squadre operative supportate dall’autoscala. Entrati nell’appartamento al quinto piano e spente le fiamme hanno scoperto in camera da letto il corpo di una donna, quasi certamente la proprietaria di 77 anni Susanna Lenhard, anche se sono in corso gli esami del Dna. Le indagini sono della Polizia coordinata dalla Procura, sul posto anche la Polizia locale. Sulle cause al momento le ipotesi dei Vigili del Fuoco sono di un incidente tra cui un mozzicone di sigaretta o un cortocircuito e non è escluso che l’incendio sia iniziato nella notte.

Sul posto il personale del 118 di Trieste, presente con due ambulanze e una automedica, ha attivato la procedura di maxi emergenza allestendo un triage alla fermata dell’autobus valutando la condizione di 13 persone, non tutti e 20 gli appartamenti erano occupati, tra le quali una bambina piccola per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale.