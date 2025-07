Trieste, ottantenne accoltella la moglie. Non è grave

Accoltellamento questa mattina a Trieste, i cui contorni sono ancora da chiarire. A quanto si è potuto apprendere, un uomo di 80 anni ha colpito con un coltello una donna di 72 anni. Si tratterebbe di marito e moglie. E’ accaduto in via Verga, nel capoluogo giuliano. La donna avrebbe cercato riparo dai vicini di casa. E’ rimasta ferita, ma pare in modo non grave. Sarebbe rimasto ferito anche l’uomo. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Ancora da capire cosa e perché sia successo. Indaga la Polizia di Stato.