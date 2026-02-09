Trieste, picchia a sangue la compagna: arrestato 35enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver picchiato a sangue la compagna di qualche anno più giovane.

I fatti sono avvenuti a Trieste, nella zona di via Flavia dove il 35enne, originario della Nigeria ma da tempo residente in Italia, ha picchiato la compagna per il rifiuto di questa di svolgere alcune faccende domestiche. Al pestaggio ha assistito la figlia di pochi mesi e almeno un’altra persone. La donna è riuscita a divincolarsi dal pesante pestaggio prendendo a morsi l’uomo e riuscendo a fuggire e chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri a loro volta aggrediti dal 35enne che è stato ammanettato e portato in Carcere.

La vittima sarà invece inserita tramite il codice rosso in un percorso di tutela.