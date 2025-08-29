Trieste, pistola alla vigilia della visita del Papa: arrestato un uomo

GUARDA IL VIDEO L’allarme era scattato subito, del resto una pistola con le munizione alla stazione ferroviaria alla vigilia della visita di Papa Francesco non poteva che non destare la massima allerta. Riavvolgendo il nastro dei fatti siamo al 6 luglio del 2024 a Trieste ci sono le celebrazioni della settimana dei cattolici e il giorno dopo è atteso il Santo Padre. Un uomo entra nel bar della Stazione Ferroviaria lasciando un trolley e si allontana, la valigia viene avvicinata da altre due persone che la maneggiano e poi a loro volta vanno via. Subito dopo la dipendente del bar nota il trolley incustodito e allerta al Polizia Ferroviaria. Scatta l’allarme rosso, l’uomo che per primo aveva lasciato il bagaglio nel frattempo torna in zona ma decide di non palesarsi e salire a bordo di un Frecciarossa con destinazione Milano.

A distanza di poco più di un anno la Questura di Trieste, che ha seguito le indagini con la Digos, conferma che un cittadino turco è stato arrestato in Olanda e poi estradato nei mesi scorsi in Italia ed è ora detenuto al carcere del Coroneo a Trieste, su di lui pende l’accusa di possesso e detenzione di arma ma che lo stesso non è legato a nessun gruppo terroristico e non c’è nessuna evidenza di possibili attentati contro il santo padre ma piuttosto, il cittadino, sembra essere inserito in circuiti criminali, così in una nota la questura su mandato della procura.