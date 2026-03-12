Trieste, Podmenich risponderà di omicidio e tentato omicidio

Nessun rito abbreviato e nessuna perizia psichiatrica, al momento. Erika Podmenich comparirà davanti alla corte d’assise il 22 maggio e dovrà rispondere dell’omicidio di Isabella Tregnaghi, uccisa nella sua abitazione in Cavana a Trieste lo scorso 31 marzo e poi di tentato omicidio, lesioni, rapina e porto abusivo d’armi per un’altra donna che era stata vittima di un incidente stradale. La decisione è stata presa oggi dalla Gip Manila Salva che ha rigettato le richieste della difesa.

Secondo le accuse della Procura con i Pm Andrea La Ganga e Ilaria Iozzi, Podmenich aveva derubato una donna dopo averla stordita, aveva tentato un secondo colpo ai danni sempre di una anziana che aveva però avuto un incidente dai contorni molto strani che erano poi stati ricostruiti dagli inquirenti. Podmenich era stata poi arrestata subito dopo aver ucciso Tregnanghi, secondo la donna a seguito di una lita, ma le indagini e le telecamere interne dell’appartamento raccontano una realtà differente che l’omicidio compiuto dopo aver derubato l’89enne.