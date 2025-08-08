Trieste, poliziotti si tuffano in acqua per salvare una donna colta da malore

Quattro agenti di polizia del reparto mobile di Padova in servizio di sicurezza al corteo Tirso a Muggia si sono gettati in acqua per soccorrere una donna che non dava segni di vita. Il corteo stava transitando in una spiaggetta libera, quando gli agenti si sono accorti della donna. Si sono subito tuffati in mare e l’hanno raggiunta. Dopo averla portata a riva, hanno iniziato subito le manovre di rianimazione. Poco dopo è arrivato sul posto il personale del 118 con una autoambulanza e un’auto medica. La donna è stata stabilizzata: attualmente è ricoverata, in coma, all’ospedale di Cattinara.

È in corso l’identificazione della persona, che ha un età indicativa di 80 anni. E’ molto probabile che sia stata colta da un malore in acqua. A fornire supporto anche i Vigili del Fuoco del comando di Muggia.