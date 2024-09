Si svela il progetto di Porto Vivo, dalla chiusura del Bando 10 anni di lavori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel 2025 i primi cantieri, entro il prossimo anno la gara e poi un cronoprogramma molto serrato che porti alla chiusura del cantiere entro 10 anni. Il primo step sarà il percorso in consiglio comunale da chiudere entro settembre. Il Comune di Trieste ha presentato il progetto di riqualificazione del porto vecchio, oggi porto vivo che prevede 3 chilometri di sviluppo dove trovano collocazione, un marina, spiagge, aree sport, hotel, circa 200/300 appartamenti e uno studentato da 300 posti. Si parte dal progetto Costim che sarà la base del bando che prevede una clausola importante per il vincitore. Per il sindaco Dipiazza un momento storico per Trieste.