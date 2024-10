Trieste, prosegue l’emergenza migranti. Ics 180 persone all’addiaccio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La nuova casa dei migranti è l’ex tettoia di accesso al porto vecchio. Sono circa un centinaio gli stranieri che da piazza Libertà a Trieste si sono spostati poco distante per riuscire a ripararsi dalla pioggia e dal maltempo. Un ragazzo del Nepal ci conferma che prima dormiva in giro ma ora preferisce questa location, lui è in attesa di entrare nel circuito di accoglienza da circa 50 giorni ma ogni volta viene rinviato. Si tiene distante invece dai magazzini del porto vecchio perché la zona non è sicura visto che altri migranti stanno de facto spadroneggiando nell’area dove a giugno un ragazzo era morto in seguito a un bagno in mare. Ics aveva parlato nei gironi scorsi di 180 persone senza accoglienza di cui 164 uomini singoli, 4 donne singole e 11 persone di nuclei familiari che comprendono 6 minori. Sempre Ics conferma che il Campo Scout deputato all’accoglienza ha una capienza di 78 persone ben lontane dalle 150 previste.