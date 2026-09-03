Trieste, ragazza chiede aiuto: i miei vogliono che mi sposi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È scappata con il terrore di dover tornare nel suo paese, il Bangladesh, e sposarsi contro la sua volontà. Una ragazza è stata soccorsa ieri mattina nella zona di Roiano da una volante della Polizia intervenuta dopo che la giovane aveva contattato il 112. Agli agenti ha riferito che i genitori l’avevano chiamata annunciando che sarebbe dovuta rientrare in patria per il matrimonio combinato. La donna non ci ha pensato troppo e ha contattato le forze dell’ordine ed è fuggita dalla sua abitazione con la sorella.

Sulla vicenda ovviamente c’è il massimo riserbo da parte della forze dell’ordine che mantengono nascosta anche l’età delle giovani, questo per tutelare le due sorelle i cui parenti sono a Trieste e che potrebbero mettere in atto delle ritorsioni. Le due stranieri sono ora in una struttura protetta.