Trieste – Rijeka in treno, ad aprile via al collegamento ferroviario

Da Opicina a Fiume in treno. Dopo mesi di collaborazione, il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea, le Ferrovie slovene e le Ferrovie croate, annunciano l’avvio del nuovo servizio ferroviario sperimentale che collegherà Italia, Slovenia e Trieste.

Il treno – di proprietà di Ferrovie Slovene – sarà gestito dal personale delle due società in ciascuna rete nazionale, rappresentando, quindi, un esempio concreto di cooperazione per promuovere l’integrazione di nuovi collegamenti di trasporto transfrontalieri.

Il nuovo treno sloveno Stadler, completo di un moderno sistema di informazione passeggeri, sistema Wi-Fi, spazio per biciclette e passeggini, partirà da Villa Opicina tutti i giorni dal 24 aprile al 30 settembre alle 7:50 e arriverà a Rijeka alle 9:54, con ritorno da Rijeka alle 18:25 e arrivo a Villa Opicina alle 20:40. I biglietti saranno acquistabili presso gli sportelli delle stazioni ferroviarie o – dove la biglietteria non è disponibile – in contanti direttamente sul treno.

Considerando l’importanza di queste iniziative pilota sperimentali, le Ferrovie slovene e le Ferrovie croate hanno concordato uno sconto del 50% sulle tariffe ordinarie. Il prezzo del biglietto per il viaggio di sola andata è fissato in 8 euro mentre il prezzo per il trasporto della bicicletta è di 5 euro. Per i bambini dai 6 ai 12 anni il prezzo sarà di 4 euro, mentre il treno sarà gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Il nuovo servizio passeggeri offre una valida alternativa ai turisti e pendolari che viaggiano in Italia, Slovenia e Croazia e contribuirà alla riduzione delle emissioni causate dall’uso predominante dell’auto lungo questo tragitto.

Il servizio è stato ideato nel quadro del progetto Interreg Central Europe SUSTANCE, che mira a migliorare il collegamento delle zone rurali, periferiche e transfrontaliere con le principali aree urbane dell’Europa centrale.

Il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea, capofila del progetto, elogia il lavoro dei suoi partner sloveni e croati e la proficua collaborazione con il dipartimento regionale di Trenitalia – partner associato di progetto – e con la Direzione infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e auspica un positivo riscontro del servizio da parte degli utenti.

La partnership SUSTANCE è anche in procinto di avviare un simile servizio ferroviario transfrontaliero che collegherà durante i weekend e le festività la città di Sopron in Ungheria con Neusiedl am See in Austria creando un nuovo collegamento nella regione di confine tra l’Ungheria occidentale e l’Austria orientale.