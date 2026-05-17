Trieste, rissa tra giovani nella notte sulle Rive

A Trieste ieri notte c’è stata una violenta rissa tra alcuni giovani. I fatti sono avvenuti nella zona delle Rive in particolare tra piazza Venezia e la Stazione Rogers intorno alle due del mattino. Non ci sono stati feriti mentre alcune vetture sono state danneggiate da alcuni oggetti presi dai bar della zona e lanciati dai giovani. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di stato che hanno identificato una decina di persone, indagini sono in corso per appurare la dinamica dei fatti.