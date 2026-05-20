Trieste, scontri e violenza in memoria di Grilz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È successo di tutto ieri sera in viale XX settembre a Trieste dove come ogni anno i movimenti fascisti ed ex militanti del Fronte della gioventù si sono radunati per omaggiare la figura di Almerigo Grilz, giornalista morto in Mozambico ma anche esponente di spicco della fiamma giuliana. Quest’anno però i gruppi antifascisti hanno voluto radunarsi lì vicino. Alle 18.30 al primo coro “Trieste è antifa” gli esponenti di Casa Pound, Forza Nuova e Veneto Fronte Skinhead sono partiti cinghia in mano. Scene che non si vedevano in città dagli anni ’90. La Polizia con la Digos e un reparto mobile supportato dai Carabinieri è riuscita a mettere ordine in un contesto molto difficile tra dehors e persone che stavano facendo l’aperitivo.

Nel parapiglia Gianpaolo Sarti, cronista del Piccolo è stato colpito da un fascista con un pugno alla nuca ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Un’altra giornalista è stata spinta da Angelo Lippi, fondatore del gruppo Futuro Nazionale Trieste 23 di Vanncci, che poi si è scusato. La troupe di Telefriuli è stata invece colpita da una bottiglia d’acqua lanciata contro gli agenti.

Riportata la calma grazie anche al lavoro della Digos i gruppi antifascista dopo alcune cariche di alleggerimento sono stati fatti defluire a San Giacomo dove si è tenuta una assemblea.

A quel punto gli esponenti della destra si sono radunati sotto all’ex sede del Fronte per il “Presente” interrotto da un insulto volato dal viale ma questa volta il tentativo di rissa è stato arginato dalle forze dell’ordine.