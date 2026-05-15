Trieste, scuola in gita tra i migranti: è bufera

È bufera con tanto di indagini del ministero dell’Istruzione e del merito sulla scuola primaria “Arpalice Cuman Pertile” di Marostica. L’istituto è finito al centro di un caso politico dopo che due classi quinte della primaria sono state coinvolte in un progetto educativo che ha visto gli studenti, al termine di un percorso comunque lungo e articolato, consegnare il cibo ai migranti della rotta balcanica in transito da piazza Libertà a Trieste. Sul posto erano presenti le forze dell’ordine e il contesto era quello di “Fornelli resistenti” con 65 associazioni impegnate.

Il video dell’iniziativa è stato prima pubblicato e poi rimosso sui canali social di Linea d’Ombra. Due le interrogazioni arrivate alla Camera e al Senato: Nicole Matteoni e Silvio Giovine, deputati di Fratelli d’Italia, e il senatore della Lega Marco Dreosto con il sostegno dell’eurodeputata Anna Maria Cisint, hanno chiesto chiarimenti sul caso al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Il presidente Massimiliano Fedriga non era informato ma non ha nascosto il suo sdegno.

A stretto giro il ministro ha sollecitato l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che ha immediatamente avviato le opportune verifiche sulla vicenda, al fine di accertare le modalità didattiche delle attività disposte e le modalità di svolgimento delle stesse. Valditara monitorerà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda.