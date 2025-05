Trieste, sequestrati 480 mila pacchetti di sigarette falsi

Dai maglioni ai pacchetti di sigarette. Il mercato del plagio non conosce confini e la Guardia di Finanza di Trieste ha sequestrato 480 mila pacchetti vuoti di sigarette della marca “LeM” fasulli. In pratica all’interno di un magazzino in una ditta di “self storage” del capoluogo giuliano i militari hanno rinvenuto 4 bancali di quelli che sarebbero poi diventati contenitori per 10 mila tonnellate di sigarette fruttando due milioni e mezzo di euro.

L’autorità giudiziaria di Verona, che sta seguendo le indagini, ha denunciato il cittadino moldavo che aveva affittato il deposito ma sta soprattutto cercando di ricostruire la filiera arrivando alla fabbrica clandestina destinataria dei pacchetti.

Il marchio “LeM” è di proprietà di “Philip Morris International” ed è diffuso soprattutto nei paesi germanici ed anglosassoni. Oltre al danno per l’erario le sigarette contraffatte rappresentano un rischio per la salute in quanto il prodotto all’interno non è minimamente controllato.