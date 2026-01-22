  • Aiello del Friuli
giovedì 22 Gennaio 2026
Cronaca
Ics attacca: altri 100 lasciati per strada

Trieste, sgomberati 116 migranti in Porto vecchio

Operazione all'alba per volontà della Prefettura
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A distanza di poco più di un mese ecco un nuovo sgombero di migranti dal porto vecchio di Trieste. Nel mirino della Prefettura questa volta è finito il magazzino 4, uno dei 35 edifici pronto alla riqualificazione, e diventato casa per i migranti in attesa di essere inseriti nel circuiti di accoglienza.

Sono complessivamente 116 le persone trasferite in centri di accoglienza in regione e fuori e di cui circa la metà aveva presentato domanda di asilo non solo a Trieste ma anche in altri comuni; dei rimanenti la maggior parte ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale in data odierna dopo l’identificazione da parte delle Forze di Polizia. Erano presenti anche alcune famiglie con bambini molto piccoli e non tutte che dormivano all’addiaccio nel magazzino numero 4 ma che hanno raggiunto la zona una volta saputo dello sgombero. A fornire assistenza alle forze dell’ordine anche l’Unhcr, la Protezione Civile e Asugi oltre al personale del comune che ha sigillato il magazzino.

Critiche arrivano da Ics che denuncia come «oltre un centinaio di persone restano abbandonate in strada, alcune delle quali in questa condizione da mesi».

