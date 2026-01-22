Porto Vecchio, nuovo intervento delle autorità: sgomberato l’edificio 4 all’alba

Nuovo sgombero all’alba di oggi nell’area del Porto Vecchio di Trieste, dove è scattata un’operazione straordinaria di controllo coordinata dalla Prefettura, in attuazione delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.P.O.S.P.).

L’intervento ha riguardato in particolare l’edificio numero 4, situato in una zona interessata da lavori di cantiere e da tempo occupato da migranti in condizioni precarie. Sul posto è stato predisposto un ampio dispositivo di sicurezza composto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, con il supporto di contingenti di rinforzo e il coordinamento tecnico-operativo della Questura di Trieste. Presenti anche i sanitari.

L’operazione è finalizzata alla verifica della posizione amministrativa degli stranieri che trovavano temporanea dimora negli edifici fatiscenti del Porto Vecchio. Le persone identificate verranno inserite nel sistema di accoglienza e successivamente trasferite in altri centri del territorio nazionale.

Al termine delle attività, l’edificio sarà bonificato e sigillato per impedirne nuove occupazioni. Il provvedimento punta a ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell’area, anche in considerazione delle rigide temperature invernali e dei numerosi incendi verificatisi negli ultimi mesi all’interno degli stabili abbandonati.