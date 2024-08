Trieste, si chiude il cerchio sull’accoltellatore di piazza Perugino

Non sono indagini complesse, anzi visto che la zona era tenuta sotto stretto controllo la questione verrà risolta a brevissimo. La polizia di stato sta per chiudere il cerchio sull’accoltellamento di giovedì sera a Trieste in piazza Perugino dove un cittadino tunisino di 27 anni è stato colpito al petto da due coltellate perdendo un paio di litri di sangue e rischiando di morire. La zona era monitorata dalla polizia che ritiene l’episodio legato ai futili motivi e a breve chiuderanno le indagini. Sul tema si registra l’intervento del Sap con il segretario provinciale di Trieste, Lorenzo Tamaro, che riprendendo le parole del procuratore Federico Frezza che si era detto «preoccupato, perché non so quanto riusciremo a stare dietro ai numerosi episodi di violenza tra stranieri», si pienamente d’accordo con quelle parole. La preoccupazione è anche nostra e il SAP più volte negli anni ha lanciato i suoi gridi di allarme fino ad apparire, agli occhi strumentali di qualcuno, come surreale ed allarmista. «Si fa sempre più fatica a stare dietro a tutte queste vicende – spiega Tamaro – ed il problema della carenza d’organico, non solo delle Forze di Polizia, ma anche della stessa Procura, certamente amplifica il problema, pur non essendo l’unica causa». La richiesta è quindi di «Sburocratizzare le procedure, dare nuove leggi e norme che siano snelle ed efficaci e che abbiano un seguito sicuro con pene certe. C’è la necessità di convertire i falsi buonismi e garantismi del passato che hanno portato a questa situazione con certezze a garanzia della gente onesta» conclude Tamaro. GUARDA IL VIDEO