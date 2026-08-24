Trieste, spandimento di schiuma antincendio alla Siot

Uno spandimento di sostanza schiumogena antincendio ha invaso un canale di scolo nel parco serbatoi della Siot-Tal a Trieste. Il rilascio della sostanza è avvenuto a causa della rottura di una saldatura. La controtendenza del canale di scolo e il fatto che sia in secca ha impedito che la schiuma, comunque biodegradabile, confluisse nel torrente Rosandra.

L’Azienda, che ha reso nota la vicenda con una nota, precisa che sono state attivate tutte le procedure richieste dalle norme e dai protocolli interni con il recupero del liquido, la rimozione e l’asporto del terreno interessato e il tutto sotto la supervisione delle istituzioni preposte.