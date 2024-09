Trieste, stalker arrestato fugge due volte dai domiciliari, ora è detenuto al Coroneo

Ha deciso di ossessionarla per un anno intero con poste sotto casa, pedinamenti e controlli serrati e poi di evadere per ben due volte in pochissimi giorni dagli arresti domiciliari per vederla. Un cittadino italiano del 1966 è stato incarcerato nella casa circondariale del Coroneo di Trieste con l’accusa di stalking ed evasione. Ad agosto 2023 l’uomo era stato lasciato da una donna che da quel momento è diventata oggetto di minacce e appostamenti, non contento il 58enne si è presentato agli allenamenti del figlio minorenne di lei per cercare di vederla e poi si è anche introdotto nell’abitazione. Esasperata dalla situazione la donna un anno dopo ha presentato denuncia e il personale della Polizia ha immediatamente ottenuto riscontri della denuncia. Nonostante la querela, l’ex compagno della donna, l’11 settembre, si è messo nuovamente a pedinarla per le vie della città, lei ha però contattato il 112 che ha arrestato il 58enne ai quali sono stati dati i domiciliari. Due giorni dopo però gli agenti del commissariato di San Sabba non lo hanno trovato a casa e per questo è stato arrestato e portato in carcere. Nonostante questo il tribunale ha deciso di dargli nuovamente i domiciliari dai quali l’uomo è scappato per cercare la donna avvicinandosi alla sua casa e per questo è stato sollecito il 112. Ancora una volta la polizia lo ha arrestato e al momento, dopo due evasioni dai domiciliari, è detenuto in carcere. GUARDA IL VIDEO