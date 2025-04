Trieste, stop alle zone rosse. Calano e mutano i reati in città

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stop alle zone rosse. Il prefetto di Trieste Pitero Signoriello ha deciso al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza di non prorogare lo strumento avviato in alcune zone critiche della città. Complessivamente dal 20 gennaio al 31 marzo sono state controllate 5 mila persone con 38 allontanamenti. Le zone di piazza Goldoni, largo Barriera e le piazze Garibaldi e Perugino resteranno comunque attenzionate dalle forze dell’ordine.

Sempre la prefettura ha diramato i dati dei reati denunciati nel 2024 che sono stati complessivamente 8.881 contro gli 11.547 del 2013. Sono in calo quasi tutte le categorie di denunce dai furti in abitazioni ai borseggi. La prefettura spiega che c’è un mutamento della tipologia di reati visto che sono in aumento le lesioni dolose, le micro estorsioni e le rapine sulla pubblica via passate da 28 del 2013 a ben 135 del 2024. Inoltre le risse con l’impiego di armi da taglio anche ad opera di giovani o giovanissimi costituiscono certamente un fattore di novità da considerare sul piano strategico.