Trieste, studente palpeggia una ragazza e poi colpisce con un pugno la sorella

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima ha palpeggiato una ragazza e poi ha colpito con un pugno la sorella. Siamo a Trieste dove un ragazzo macedone con visto di studio scaduto, ma in corso di rinnovo, la scorsa settimana si è reso protagonista di un brutto episodio all’esterno di un locale sulle rive e sul quale stanno indagando i Carabinieri.

Era l’ora di pranzo quando tre studentesse universitarie stavano consultando il menù nell’atrio del locale, il macedone si è avvicinato e ha palpeggiato una delle giovani per poi, come se nulla fosse, andarsi a sedere al bancone. La ragazza sotto shock e senza voce per un mal di gola è scappata all’esterno del locale mentre la sorella della vittima ha inseguito il giovane chiedendo spiegazione. L’uomo dopo una iniziale indifferenza si è alzato e ha colpito la donna con un pugno all’altezza del collo. A quel punto il personale del locale lo ha bloccato e chiamato il 112.

Sul posto i Carabinieri che hanno portato lo studente nella caserma di via Hermet dove è stato deferito in stato di libertà per i reati di lesioni e violenza sessuale.