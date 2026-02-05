Trieste, supermercato della droga chiuso dalla Polizia

Diciassette arresti, 7 chili di droga e 20 mila euro in contati sequestrati. È questo il bilancio di una maxi operazione della Polizia di Trieste iniziata a settembre del 2025 che ha consentito di sgominare una fitta rete di spaccio. Le indagini si sono concentrate su un appartamento di via Canova, a pochi passi dall’ospedale Maggiore, dove una decina tra pakistani e afgani, regolarmente in città e non più nei circuiti di accoglienza, avevano creato un supermercato di cocaina e hashish.

Le riprese video hanno consentito di documentare oltre 6 mila cessioni di sostanze stupefacenti per un introito di circa 70 mila euro al mese. Per agevolare l’accesso degli acquirenti era stato danneggiato il portone anche se molti condomini erano coinvolti nello spaccio, alcuni già agli arresti domiciliari.

Questa mattina è scattato il blitz, 70 uomini coinvolti con unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia locale, che ha portato all’arresto di 10 persone su mandato del Gip che ha accolto la richiesta del Pm Marco Faion, altri cinque sono stati arrestati in flagranza e due erano stati arrestati nei mesi scorsi. Oltre a via Canova è stato individuato anche un altro appartamento in via Pascoli dove venivano custoditi soldi, droga e una pistola giocattolo. In questa casa abitava uno dei vertici della rete di spaccio che da pochi giorni aveva fatto ritorno in Pakistan e aveva affidato a una coppia i beni.