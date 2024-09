Primi scavi completati: riemersi frammenti della Trieste bizantina e romana

Gli scavi archeologici in corso in via di Crosada e via dei Capitelli a Trieste hanno riportato alla luce frammenti significativi dell’antica Tergeste bizantina e romana. Durante i lavori, iniziati nell’ottobre scorso, sono stati scoperti una strada, tratti delle mura perimetrali della città e una bottega alto-medievale, gettando nuova luce sulla storia della città tra il I e il VII secolo d.C.

Fra i reperti ritrovati spiccano i resti di edifici di epoca tardoantica e bizantina, tra cui una bottega di un fornaio e una strada che conduceva al colle di San Giusto. I resti di un ampio spazio pubblico romano, situato all’incrocio tra la strada litoranea e la via che portava al foro, sono stati identificati come parte di un antico complesso monumentale.

Questi lavori, diretti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e finanziati dal Ministero della Cultura, sono quasi giunti alla conclusione della loro prima fase. Prima della temporanea ricopertura dei resti, i cittadini e i turisti potranno visitare il sito durante le visite guidate organizzate per il 19 e 20 settembre. La prenotazione è obbligatoria e si potrà effettuare al link: https://sabapfvg.cultura.gov.it/open-day-cittavecchia-via-di-crosada-via-dei-capitelli-trieste/