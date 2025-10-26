Trieste tornò all’Italia 71 anni fa: oggi la cerimonia a bordo della Nave Trieste

Il 25 ottobre 1954 la città di Trieste tornò all’Italia. Oggi, a 71 anni di distanza, la riunificazione viene celebrata a bordo della Nave Trieste, dove il sindaco Roberto di Piazza ha consegnato la bandiera di combattimento al capitano di vascello Francesco Marzi, comandante dell’unità d’assalto anfibio multiruolo della Marina Militare, nuova ammiraglia dell’Amphibious Task Group. Madrina dell’evento la figlia del presidente della Repubblica, Laura Mattarella. Durante la cerimonia è previsto un intervento del ministro della Difesa Guido Crosetto, alla presenza del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e degli assessori regionali Fabio Scoccimarro e Pierpaolo Roberti. “Credo che sia una delle giornate più emozionanti della mia vita – ha detto Dipiazza prima della celebrazione -. Pensare che questa nave col nome di Trieste, con la bandiera italiana a poppa che gira il mondo è una grande emozione”.