«Ho ucciso mio padre». È iniziata così la telefonata al 112 del 35enne Davide Principe, intorno a mezzanotte. Pochi minuti prima aveva tagliato la gola al genitore, Francesco Principe, classe ’61, carabiniere in pensione da tempo. Il delitto è avvenuto nel rione di Valmaura, in via Flavia 10, dove l’ex militare viveva in una casa in affitto dalla Fondazione Caccia Burlo, che fornisce appartamenti a soggetti in difficoltà momentanea.

Arrivato dalla Calabria, precisamente da Cirò Marina, Francesco Principe aveva due figli. La moglie era deceduta per un brutto male diversi anni fa e da allora il figlio aveva attraversato momenti di fragilità, fino alla presa in carico da parte dei servizi di salute mentale.

Dopo la telefonata al 112, nell’abitazione sono arrivati la squadra Volanti della Questura e il personale del 118. Questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65enne, colpito a morte dal figlio con un coltello da cucina seghettato, poi riposto nel cassetto. Davide Principe si è consegnato ai poliziotti, che lo hanno arrestato e portato in questura, dove è stato interrogato in mattinata dai colleghi della Squadra Mobile, alla presenza del suo legale Fabio Camillotti e del pm Tommaso Franceschelli, per poi essere accompagnato nel carcere del Coroneo.

Camillotti ha precisato: «Di fronte a una morte come questa, lo sgomento è comprensibile. Come difesa, ci siamo mossi subito, avviando investigazioni difensive per acquisire la documentazione sanitaria dell’assistito, che da tempo viveva una situazione di difficoltà personale ed era seguito dal Centro di salute mentale della Maddalena. Durante l’interrogatorio – prosegue il legale – Davide Principe ha dato la sua versione dei fatti. Sul contenuto delle sue dichiarazioni mantengo il riserbo. Molti aspetti restano da chiarire. Esamineremo gli atti, i riscontri alle sue dichiarazioni e la documentazione sanitaria per capire se e in quale misura questa tragedia avrebbe potuto essere evitata», conclude il legale.