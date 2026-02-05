Trieste, video musicale finisce con la denuncia di un 19enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima ha sparato dei colpi in aria con una pistola a salve, poi ha opposto resistenza ai Carabinieri e infine si è dato alla fuga ma ha perso il documento di identità. La carriera musicale di un 19enne parte in salita dopo che domenica scorsa a Trieste le riprese di un video musicale in piazza Perugino sono finite al centro di una indagine dei Carabinieri.

I militari dell’arma sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni dei residenti per la presenza di una cinquantina di giovanissimi; appena arrivati in zona i Carabinieri hanno visto due giovani sul motorino con una pistola che sparavano dei colpi in aria. Hanno fermato e identificato il guidatore mentre il passeggero si è rifiutato di consegnare l’arma agli agenti che sono dovuti ricorrere alla perquisizione. Si sono creati momenti di tensione con i giovani che hanno iniziato ad avere un tono minacciosi nei confronti dei militari alcuni sfilandosi la cintura, sfruttando il parapiglia il 19enne si è dato alla fuga perdendo però il documento, da qua la denuncia per resistenza ed esplosioni pericolose.