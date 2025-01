Trieste, violenta rissa tra stranieri. Scontro politico tra Fi e Pd

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sette denunciati, tre feriti e indagini serrate per capire i motivi alla base della violenza di ieri sera a Trieste. Sono questi i contorni dell’ennesima rissa scoppiata domenica sera intorno alle 18.30 quando 5 cittadini pakistani e 2 afgani si sono affrontati con bastoni in largo barriera. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine che presidiano le piazze Goldoni e Garibaldi a poca distanza. I Carabinieri che stanno indagando confermano che uno dei protagonisti è domiciliato a Udine ma le indagini serviranno ad appurare se si è trattato di una spedizione, se ci sono altri soggetti coinvolti e quali i motivi alla base del pestaggio. Sulla questione sicurezza è intervenuto Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, «Come un fiume carsico la violenza, dopo un breve periodo di apparente letargo, è riesplosa nelle nostre città, seminando inquietudine e apprensione. È urgente modificare le normative e dare più poteri alle forze dell’ordine, affinché possano intervenire con autorevolezza e con la garanzia che la legge tutela loro e non i criminali». Facendo riferimento anche alla situazione della Galleria Asta a Udine, Novelli chiede «controlli sistematici e regole che tutelino chi è chiamato a tutelare l’ordine pubblico». Il Pd con la segretaria regionale Caterina Conti ringraziando le forze dell’ordine per il lavoro a difesa dei cittadini aggiunge che «Le istituzioni locali devono intervenire per prevenire questi episodi, facendo capire a tutti le regole del vivere comune, lavorando per un’integrazione culturale e civile degli stranieri, isolando sacche di malessere. Altrimenti già sappiamo che la sola repressione non sarà sufficiente. A Trieste da tempo aumenta il disagio sociale e nulla è stato fatto, se non delegare tutto alla Questura e lanciare allarmi, ma zero azioni positive e zero prevenzione».