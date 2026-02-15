1
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO (con le interviste di Monica Bertarelli) Tripudio a Sappada per Monna Lisa! La perla delle Dolomiti friulane è in festa per l’oro conquistato da Lisa Vittozzi nell’inseguimento del biathlon e per il bronzo di Davide Graz nella staffetta del fondo.
Entrambe le gare invernali sono state seguite nella spaghetteria Da Nardi, talismano nonché sede del Fans Club di Lisa Vittozzi.
Due medaglie in un giorno per un paese di 1300 abitanti che da oggi vede il suo medagliere olimpico salire a quota 13.