Tromba d’aria a Bressa, interventi per rami e alberi a terra

Improvviso cambiamento in diverse zone del Friuli. Nel tardo pomeriggio al caldo afoso dei giorni scorsi si sono sostituiti violenti temporali e nubifragi con vento forte. Verso le 19, una piccola tromba d’aria ha colpito la zona di Bressa di Campoformido e la Statale che collega Colloredo con Campoformido. Cinque le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti soprattutto per la caduta di rami e alberi. Il violento temporale si è abbattuto dopo le 19 anche a Udine e hinterland. Sul posto sono stati chiamati anche i volontari della Protezione civile per lo sgombero delle carreggiate.