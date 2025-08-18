Tromba d’aria si abbatte su Pozzuolo, danni nell’area della Sagra dello Struzzo/ IL VIDEO

Il maltempo che si è abbattuto domenica pomeriggio su Udine ha colpito anche Pozzuolo del Friuli. Nel pomeriggio una tromba d’aria ha causato numerosi danni all’area festeggiamenti gestita dalla Pro Loco che due settimane fa aveva ospitato la Sagra dello Struzzo. In questi giorni erano in corso gli ultimi lavori di smontaggio. Il fortissimo vento ha divelto una cassa e due chioschi in lamiera, tutti debitamente ancorati ma senza che questo consentisse di resistere. Diversi moduli sono andati rovinati tanto da non poter essere recuperati. Attualmente i volontari della Pro Loco stanno mettendo in sicurezza l’area. Nei prossimi giorni si procederà allo smontaggio e alla conta dei danni.