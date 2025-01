Troppi accessi al pronto soccorso in Fvg: “Due terzi non sono necessari”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “L’incrocio tra la stabilità del bisogno sanitario e la crescita del bisogno sociale si traduce in inappropriatezza degli accessi ai pronto soccorso, solo un terzo dei quali sarebbe necessario. La risposta per il buon funzionamento dell’emergenza-urgenza non è quindi solo il miglior trattamento economico dei professionisti della salute, ma il filtro operato dai medici di medicina generale, dalle case di comunità e dalla riforma delle strutture per non autosufficienti”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, a conclusione del convegno “Riprogettare i servizi per l’emergenza-urgenza. Esperienze regionali a confronto”.

L’assessore ha ricordato che la Regione ha aumentato dal 2018 al 2023 la spesa per le strutture non autosufficienti del 30 per cento. Analogamente, per le prestazioni aggiuntive dei professionisti del sistema sanitario, tra il 2022 e il 2024, il servizio sanitario ha raddoppiato i pagamenti, passando da 12 a 24 milioni.

A proposito di esperienze regionali a confronto, oggi sono state portate quelle dell’emergenza urgenza di Lombardia ed Emilia Romagna.