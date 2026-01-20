  • Aiello del Friuli
martedì 20 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Itaca incorpora la Cooperativa Maciao e rilancia i servizi educativi in...
Anche Coldiretti Fvg a Strasburgo in difesa della sicurezza del cibo
Troppi accessi inappropriati intasano il pronto soccorso
Fedriga: Svizzera mercato importante per il Fvg
Violenze tra i giovani, metal detector in arrivo in Fvg
Truffe agli anziani, arresti e sequestri. Tante vittime friulane
Espulso dall’Italia, esibisce passaporto falso: arrestato
Friulia entra in Quin e sostiene il piano di crescita pluriennale...
Alluvione 2025, Confagricoltura chiede al Governo lo stato di calamità naturale
Sparkasse ottiene certificazione parità di genere
Troppi accessi inappropriati intasano il pronto soccorso

Tonutti: "Troppi codici bianchi, confido nelle case di comunità".
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Di una cosa il direttore generale di Asfo, Giuseppe Tonutti, è certo: dietro l’intasamento del pronto soccorso di Pordenone c’è una serie di accessi inappropriati da parte dei cittadini. I cosiddetti codici bianchi, pazienti che utilizzano l’area dell’emergenza ospedaliera per patologie non gravi. E che, quindi, potrebbero rivolgersi direttamente al medico curante o alle due nuove case di comunità: quella di Sacile e la gemella di Maniago.

Per quanto riguarda invece le difficoltà nel reperire posti letto, per far fronte agli accessi di pazienti con sintomi gravi da influenza, la situazione sta nettamente migliorando rispetto a qualche settimana fa.

