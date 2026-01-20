Troppi accessi inappropriati intasano il pronto soccorso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Di una cosa il direttore generale di Asfo, Giuseppe Tonutti, è certo: dietro l’intasamento del pronto soccorso di Pordenone c’è una serie di accessi inappropriati da parte dei cittadini. I cosiddetti codici bianchi, pazienti che utilizzano l’area dell’emergenza ospedaliera per patologie non gravi. E che, quindi, potrebbero rivolgersi direttamente al medico curante o alle due nuove case di comunità: quella di Sacile e la gemella di Maniago.

Per quanto riguarda invece le difficoltà nel reperire posti letto, per far fronte agli accessi di pazienti con sintomi gravi da influenza, la situazione sta nettamente migliorando rispetto a qualche settimana fa.