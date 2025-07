Troppo caldo, cantieri fermi. L’imprenditore: “Ok ordinanza ma costi lievitano”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un giusto compromesso. Che da una parte tuteli i lavoratori, in questi giorni di caldo torrido, e dall’altro le aziende che, per effetto dell’ordinanza emanata ieri, non potranno lavorare dalle 12.30 alle 16. In cantieri edili e stradali, cave, nelle attività florovivaistiche e agricole e negli ambienti di lavoro interni non climatizzati e non sufficientemente aerati.

Alle 14.30 di oggi, a Pordenone, la colonnina di mercurio segnava 39 gradi. E se non fosse stato per un lavoro urgente di riparazione di un tubo dell’acquedotto, la Dig di Vittorio Valvassori si sarebbe dovuta fermare per alcune ore.

Un’ordinanza va rispettata ma è chiaro che i costi finali di un’opera saranno destinati a lievitare.

E’ lo stesso concetto espresso dal presidente provinciale di Confartigianato.