Trovano la finestra aperta, spariti gioielli per oltre 2 mila euro

Ladri in azione a Talmassons. Tra le 20.45 e le 21.45 di sabato, ignoti si sono introdotti in una abitazione approfittando di una finestra lasciata aperta dal proprietario di 74 anni.

Dalla casa dell’anziano sono spariti preziosi e monili in oro per oltre 2 mila euro. Sul furto indagano i carabinieri del Norm di Latisana.