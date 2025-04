Trovata la 16enne scomparsa da Udine, all’appello manca ancora Mario

E’ stata ritrovata sana e salva Giorgia, la minorenne di Udine che si era allontanata dalla sua abitazione lunedì scorso. Dopo cinque giorni di angoscia, la sedicenne è stata trovata a Schio, in Veneto, regione nella quale si erano concentrate le ricerche avendo la ragazza alcuni amici nel padovano. Pochi, al momento i dettagli. Giorgia sta bene e questa mattina, alle 11, si trovava nella stazione dei carabinieri, dove si è poi messa in contratto con la famiglia. La giovane già in passato si era allontanata da casa per un paio di giorni.

Ancora nessuna novità, invece, su Mario Constantin Stefu, anche lui di 16 anni, scomparso da Porcia quattro giorni fa. Il ragazzo, nato in Romania ma residente nel comune friulano, si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce da mercoledì pomeriggio. Al momento della scomparsa, indossava un maglione color panna, jeans grigi, scarpe nere e rosse con bordature bianche e portava con sé uno zaino verde. Mario è alto 1,85 m, pesa circa 80 kg, ha capelli e occhi scuri e un pizzetto.

I genitori di Mario, disperati, hanno denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine per chiedere aiuto alla cittadinanza e ai mezzi di informazione.