Trovati con la droga nella sedia a rotelle, due condanne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quando hanno perquisito la loro abitazione in centro a Udine, hanno trovato la droga che spacciavano nascosta un po’ dappertutto, nella camera da letto, nei barattoli della cucina e anche nella sedia a rotelle dell’uomo. Per questo il gup di Udine Carlotta Silva ha condannato Gabriele Vittorio Iurilli, di 29 anni, e Giulia Modugno, di 22 anni, rispettivamente a 2 anni e a 1 anno di reclusione.

La scoperta risale all’aprile dello scorso anno. In base a una segnalazione, secondo la quale in quell’appartamento si confezionava e smerciava ecstasy, i militari dell’arma si recarono a casa della coppia. Dalla porta d’ingresso proveniva un forte odore di marijuana. Così scattato la perquisizione e i carabinieri hanno notato un involucro sulla carrozzina dell’uomo, affetto da paraplegia. Dentro c’erano oltre 400 grammi di marijuana.

In tutto, in casa furono trovati oltre due chilogrammi di marjuana, alcuni grammi di hashish ed ecstasy, oltra a un bilancino e a uno strumento per confezionare sottovuoto lo stupefacente.

I difensori della coppia, gli avvocati Nicoletta Menosso e Pieraurelio Cicuttini, hanno annunciato appello. “Il mio assistito – commenta Menosso – utilizzava marijuana per la sua malattia e all’epoca dei fatti era privo di copertura terapeutica. Sono convinta che quanto sequestrato gli servisse dal punto di vista medico”, conclude.