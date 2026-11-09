Trovati con l’eroina in auto, pene per oltre 7 anni

Erano stati arrestati dalla polizia di Stato perché trovati in possesso di due etti di eroina. Il Gup di Udine Camilla Del Torre ha inflitto a Nimat Khogiani, cittadino afghano di 30 anni, e a Vincenzo Pucillo, campano di 40 anni, rispettivamente 4 anni e 6 mesi e 3 anni di reclusione.

Lo straniero, difeso dall’avvocato Samanta Mosca, è stato giudicato con il rito abbreviato, mentre l’italiano, difeso dall’avvocato Paolo Viola, ha patteggiato e sconterà la pena agli arresti domiciliari.

Tutto è accaduto lo scorso 13 febbraio. La loro automobile fu fermata dalla polizia fuori dal casello autostradale di Udine Sud. Il 30enne consegnò spontaneamente 5 grammi di hashish, dichiarandoli a uso personale.

Poi, durante il trasferimento in Questura, cercò di nascondere sull’auto di pattuglia un ovulo con 11 grammi di eroina nascosto tra gli indumenti intimi. Il resto dello stupefacente, altri 16 ovuli, fu trovato nel portaoggetti della vettura durante la perquisizione del mezzo.