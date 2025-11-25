Trovati morti nel casolare, ipotesi intossicazione da monossido

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I due uomini trovati senza vita ieri in un casolare abbandonato in via Bariglaria, a Udine, sono di due cittadini pakistani. In evidente stato di decomposizione, la morte sarebbe sopraggiunta a causa di esalazioni di monossido di carbonio. E’ questa, al momento, la tesi che sostengono gli investigatori che nella tarda mattinata di ieri sono arrivati nella campagna di Beivars. Tuttavia – lo ha richiesto la Procura – saranno necessari ulteriori accertamenti – autopsia ed esami tossicologici – per sgomberare il campo da ogni dubbio.

I due pakistani, di 35 e 38 anni, avrebbero cercato riparo proprio in quel casolare. Agli agenti delle volanti e della squadra mobile è apparsa, ieri, una scena pietrificante. Un quadro che ben si sposa con precarietà e una vita di stenti con i due uomini che, per trascorrere lì una delle tante notti, si erano attrezzati con sacco a pelo, branda, coperte, qualche indumento, bottiglie di alcolici. Per scaldarsi, invece, avrebbero improvvisato un braciere. Dal quale si sarebbe sprigionato il monossido, poi risultato fatale.

Nessun segno di colluttazione o di violenza sui corpi, è la conferma che arriva dalla polizia. Che, in attesa di ricevere l’esito degli accertamenti tossicologici, sta cercando di ricostruire i movimenti delle due vittime prima del decesso.